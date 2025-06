Cagliari prega per Carlo Balloi: il direttore di Cardiologia colpito da una grave emorragia cerebrale. Lo stimato capo reparto del Santissima Trinità si è sentito male a Loceri ed è stato trasportato con l0elisoccorso in ospedale a Nuoro, tantissimi i messaggi di speranza da tutta l’Isola. “Forza Carlo, tutto il Santissima e non solo fa il tifo per te”, scrive in un post Fabrizio Marcello, consigliere comunale. Balloi è stato anche sindaco del suo paese, Loceri, oltre che primario non solo a Cagliari ma anche a Lanusei, nella sua amata Ogliastra. Balloi è stato operato d’urgenza e si trova ancora sotto osservazione. Tanti anche i suoi pazienti che in queste ore stanno riempiendo di cuori e auguri di pronta guarigione le bacheche dei social.