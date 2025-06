Salta il volo per Cagliari, decine di sardi accampati a Milano: “Noi, anziani in viaggio per curarci, completamente abbandonati”. In tanti hanno dovuto dormire con le brandine improvvisate nell’aeroporto milanese, ma non è stata colpa di Aeroitalia ma di un guasto nazionale ai voli. Infatti la compagnia aerea precisa: “Aeroitalia fa sapere che dopo il guasto al sistema di sorveglianza Enav ha ricontattato tutti i passeggeri e li ha ricollocati nei voli speciali come previsto. Quelli da Cagliari sono partiti ieri notte, quelli da Milano ricollocati oggi in giornata. Sono stati chiamati e avvisati uno per uno, ed è stato messo l avviso sul sito, tanto che il primo volo speciale da Linate era al completo sin da questa mattina. Si è gestita una situazione che ha creato problemi a tutte le compagnie”. I passeggeri però protestano per gli inevitabili disagi subiti e non ci stanno, avendo passato una notte intera distesi nello scalo: “Sono rimasti accampati bambini, anziani e persone che tornavano da cicli di pesanti cure. Lasciati in balia di se stessie senza prevedere neanche la distribuzione di acqua. E’ì una vergogna”. Tanti però sono stati i voli cancellati a livello nazionale, ora la situazione è tornata alla normalità.