Cagliari, “ma quale infisso storico? Era un vecchio portone senza valore”

“Ma quale infisso storico? Il portone della Cannoniera dello Sperone non ha nessun valore artistico”. Ha scatenato polemiche la sostituzione dell’infisso della Cannoniera dello Sperone del Bastione di Saint Remy. Il Comune chiarisce: “il vecchio portone non è un infisso storico”, ma un manufatto, “realizzato con legname di pessima qualità è privo di valore artistico e architettonico.

La sostituzione dell’infisso, fanno sapere da via Roma, era stata già programmata e regolarmente autorizzata nel corso delle opere eseguite fra il 2004 ed il 2007 e in tale occasione l’infisso non fu sostituito a causa dell’interruzione dei lavori. “L’intervento, attualmente in corso (progetto del 2015-2016) fra le altre opere”, prosegue il Comune, “ha riproposto la sostituzione del portone ottenendo il nulla osta da parte degli Enti preposti alla tutela dei Beni Culturali”.