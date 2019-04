Segregato in casa e pestato a morte da una baby gang: diffusi su whats app i video delle sevizie

Gli agenti l’hanno trovato ancora in vita ma stremato, picchiato selvaggiamente per giorni e legato a una sedia. L’hanno portato in ospedale dove l’uomo, Antonio Cosimo Stano, un 66enne di Manduria, è poi morto il 23 aprile per le percosse subite. Ha sofferto in rianimazione per 18 lunghi giorni di agonia.

L’aspetto choc della vicenda e che gli autori dell’incredibile sequela di sevizie e torture sarebbero 14 ragazzini (tra cui solo due maggiorenni): una baby-gang feroce, che ha agito verosilmilmente senza una vera ragione. A incastrarli anche alcuni video delle sevizie, che i minorenni hanno fatto e poi condiviso in chat su Whatsapp.

