La polizia di Cagliari ha tratto in arresto in flagranza un uomo di 30 anni, per l’ipotesi di reato di porto abusivo di arma da fuoco clandestina e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella serata di ieri, gli Agenti della Squadra Volante che stavano percorrendo la via Antonio Sanna, hanno notato un suv con due persone a bordo sedute sul lato passeggero anteriore e posteriore. Gli agenti hanno deciso di controllare i due procedendo alla loro identificazione in attesa dell’autista, arrivato dopo pochi minuti.

Durante la prima fase del controllo non è emerso nulla a carico dei due passeggeri nonostante avessero entrambi precedenti di polizia in materia di stupefacenti mentre il conducente, sin da subito, ha mostrato segni di nervosismo.

I sospetti dei poliziotti si sono però rivelati fondati perché il 30enne, mentre veniva sottoposto a perquisizione, con uno scatto fulmineo è riuscito a divincolarsi e a scappare. Durante la fuga per le vie limitrofe, si è disfatto prima di due cellulari e subito dopo di un altro oggetto che ha lanciato verso una tettoia in lamiera. Una volta raggiunto è stato bloccato e condotto in sicurezza sull’auto di servizio.

Gli agenti hanno recuperato, oltre ai due cellulari, anche un caricatore con 8 proiettili cal. 7,65, e sulla tettoia di un piccolo ripostiglio, una pistola marca Beretta mod. 70 priva di caricatore e con il cane armato.

Completata la perquisizione, addosso all’uomo è stato rinvenuto anche un involucro con circa 1,20 gr di cocaina e la somma di 2.150 euro.

L’uomo è stato condotto negli Uffici della Questura dopo che la perquisizione domiciliare, ha dato esito negativo.

Al termine degli accertamenti il 30enne, con numerosi precedenti di polizia in materia di armi e stupefacenti, è stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di porto abusivo di arma da fuoco clandestina e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio

Al termine delle formalità di rito è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta a disposizione dell’A.G.