Manuel e Vito si chiamano gli agenti della Questura di Cagliari, erano in servizio quando sono stati allertati da diverse persone che segnalavano la presenza di un uomo steso a terra, colto da una forte crisi respiratoria. Dopo aver chiamato il 118, i due poliziotti hanno praticato all’uomo le prime manovre di soccorso, riuscendo a fargli riprendere conoscenza. Un intervento provvidenziale che ha evitato conseguenze peggiori.

È il Ministro a raccontare quanto accaduto e a evidenziare l’importanza del pronto intervento dei due agenti che, in attesa dei soccorsi, sono intervenuti prontamente per salvare l’uomo.

Decine i commenti dedicati ai due poliziotti: “Bravissimi. Complimenti a voi e grazie di cuore”, si legge.