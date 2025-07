È morto per shock anafilattico lo skipper 46enne Fabio Tanda. L’uomo stava facendo una passeggiata nelle campagne di Usini quando una vespa lo ha punto. Il 46enne, affetto da gravi allergie, portava sempre con sè il farmaco salvavita, l’adrenalina, ma non è riuscito ad assumerlo. Tanda avrebbe anche provato a chiedere aiuto ad alcuni vicini, ma non ce l’ha fatta. Immediato l’intervento di due ambulanze del 118 e dei carabinieri della Stazione locale, ma all’arrivo dei soccorsi per lui non c’era ormai più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La salma è stata successivamente affidata ai familiari.