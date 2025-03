Cagliari, polemica sulla chiusura di Viale Regina Elena: Farris, “Un intero quartiere preso in ostaggio senza motivo”.

La chiusura di Viale Regina Elena in occasione della manifestazione SoloWomenRun ha scatenato critiche e malcontento tra cui quelle del consigliere comunale Giuseppe Farris, che attraverso un post su Facebook, ha duramente contestato la gestione del traffico, evidenziando l’incongruenza della decisione.

“Accade, infatti, che le menti raffinate deputate a gestire il TRAFFICO CITTADINO hanno visto bene di chiudere il Viale Regina Elena dall’altezza dei Giardini Pubblici (lo vedete, nella parte alta della cartina, segnato in rosso) benché la manifestazione SoloWomenRun, nel suo punto più vicino, transiti in Viale Regina Margherita (sempre in rosso nella parte bassa)”. Secondo Farris, si sarebbe potuta adottare una soluzione meno impattante, garantendo comunque il corretto svolgimento dell’evento: “Era troppo DIFFICILE pensare di chiudere al traffico veicolare all’altezza di Piazza Costituzione, o anche di Piazzetta Marghinotti, così da consentire l’accesso al parcheggio multipiano di Viale Regina Elena e, dalla Via San Giovanni, a Villanova?”. Il consigliere denuncia le conseguenze della chiusura, definendola una scelta arbitraria che ha penalizzato un intero quartiere. “HANNO PRESO IN OSTAGGIO, IMMOTIVATAMENTE, UN INTERO QUARTIERE. VERGOGNOSO!” Infine, Farris annuncia un’iniziativa politica per chiarire la questione: “Depositerò un’interrogazione”.