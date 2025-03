“Ciao Mary, non ci sono parole, ci hai spezzato il cuore. Veglia su tua figlia da lassù e dai forza a tuo marito. Buon ultimo viaggio dolce mamma”, il triste messaggio di chi la conosceva benissimo. Maria Cristina Pintori, 57 anni, muore a Sestu nelle stesse ore della tragedia di Yuri: altro lutto nella cittadina. In questo caso la donna, molto conosciuta in paese, con un bellissimo sorriso e benvoluta da tutti, è morta a causa di una malattia che si è rivelata incurabile. A darne il triste annuncio sono il marito Ercole Fadda, la figlia Veronica e tutti i familiari, che in queste ore ricevono l’affetto e la vicinanza di amici e conoscenti. L’ultimo saluto a Maria Cristina Pintori è stato fissato per lunedì 17 marzo 2025 a Sestu. La cerimonia funebre si terrà alle ore 15:00 presso la Parrocchia di San Giorgio Martire.