La Presidente Todde può esultare per la mancata decadenza ma intanto la sanità a Cagliari è allo sfascio.

Piove ovunque nella sala barelle del Brotzu dove si effettua il triage dei pazienti , piove dentro il pronto soccorso e appunto i malati devono aspettare che finisca la pioggia per poter essere curati e assistiti nel modo migliore.

Sta piovendo soprattutto negli angoli delle sale barelle per cui la situazione per gli operatori sanitari è veramente di piena emergenza. È bastato un semplice temporale, uno dei tanti in questi mesi nel capoluogo sardo, per mettere a nudo le difficoltà più basilari di quella che dovrebbe essere una corretta assistenza sanitaria. I pazienti in barella vengono di fatto piazzati nei corridoi per evitare che l’acqua gli arrivo direttamente in testa.

Le foto sono scattate in diretta e vengono pubblicate in esclusiva su Casteddu Online per denunciare una situazione di gravità nel principale ospedale della Sardegna.