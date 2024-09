Cagliari, pioggia di calcinacci dall’Asse Mediano su via Torricelli: strada sbarrata e pompieri in azione

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Pioggia di calcinacci dal cavalcavia dell’Asse Mediano che sovrasta via Torricelli, tra Cagliari e l’inizio di Pirri. A dare l’allarme, già dalla tarda mattinata, più di un automobilista. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia Locale: i primi stanno verificando la tenuta della struttura e togliendo eventuali “residui” di cemento pericolante, i secondi hanno sbarrato la strada e stanno invitando gli automobilisti a fare percorsi alternativi. La via Torricelli resterà sbarrata sino a quando non saranno terminate le operazioni di messa in sicurezza.r