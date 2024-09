Selargius, rivoluzione milionaria al tennis club: campi da padel con palestra più Spa e 235 parcheggi sotterranei 

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

A Selargius scatta la rivoluzione milionaria per il tennis club. Con il via libera del Consiglio comunale alla variante urbanistica, indispensabile per realizzare 235 parcheggi sotterranei, gli operai scaldano già i muscoli: “Da oggi ci saranno i tempi di ottenimento della concessione edilizia, 30 giorni salvo richiesta di integrazioni. Una volta ottenuta, spero entro metà novembre, partiremo con i lavori”, afferma Carlo Serra, amministratore unico de I Mulini srl, una realtà medica che, da anni, si trova a poche centinaia di metri da reti e racchette, all’interno del centro commerciale di via Piero della Francesca. Soddisfatto anche il sindaco Gigi Concu: “È un’operazione da trenta milioni di euro si grande importanza per tutto il rione, come Comune abbiamo messo i fondi per le aree verdi del quartiere e la creazione di un centro di aggregazione sociale. E, con centinaia di stalli sotterranei, molte vie ai libereranno dalle auto parcheggiate ai bordi”. E gli altri denari? Della Regione e, per la maggior parte, della stessa srl guidata da Serra.

Duecentotrentacinque stalli sottoterra, proprio sotto tennis club e futuro cento medico. Più tutto il resto: