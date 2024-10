Cagliari, piazzale Sant’Elia sott’acqua: la rabbia degli espositori

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La prima ispezione è avvenuta quando l’alba era ancora lontana, subito dopo il forte temporale, insomma, che si è abbattuto verso le 4 del mattino nel capoluogo sardo. Fulmini, tuoni hanno accompagnato la pioggia che aveva già dato, abbastanza, le ore precedenti dall’oristanese al Sulcis Iglesiente passando per il Campidano. Consapevoli di ciò, gli espositori non hanno potuto far altro che constatare, ore dopo, l’inaccessibilità del piazzale dove ogni domenica mattina si radunano per offrire ai visitatori un’ampia gamma di oggetti. “Oggi, non si vedono nemmeno i vigili – spiega un organizzazione – eppure domenica scorsa, in concomitanza con la partita del Cagliari Calcio, si sono visti, eccome”. Chiaro il riferimento alle multe che i frequentatori hanno trovato sul parabrezza dell’auto, un fatto che ha scatenato non poche polemiche. https://www.castedduonline.it/cagliari-strage-di-multe-al-mercato-cuore-cosi-si-rischia-di-fare-morire-anche-santelia/?fbclid=IwY2xjawGK8gFleHRuA2FlbQIxMQABHeNp6VXatQiFdZSeapNM9u5AQBC1kVcDu52k33Ih5HTgK2970XWeEv14_Q_aem_Ee5r54tMQQAV8nnO5nUUMQ

Una richiesta all’amministrazione in carica, infine, ossia quella di attuare tutte le misure necessarie per evitare che situazioni come queste, dopo ogni acquazzone, mettano a repentaglio la fruizione del piazzale.