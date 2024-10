Macchiareddu, il tetto della stalla portato via dal vento: paura per gli animali della Fattoria dell’Amore

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il tetto della stalla portato via dal vento, paura durante la notte per gli animali custoditi dall’associazione Fattoria dell’Amore: l’allarme è scattato durante la notte. Come già anticipato le scorse ore da Casteddu Online, una fortissima raffica di vento ha divelto il tetto che riparava gli animali: galline, pulcini, pecore sotto il nubifragio. È anche caduto un grosso armadio senza, per fortuna, provocare danni agli ospiti della tenuta. Un luogo dove gli animali sono liberi, tutti loro hanno un nome e una storia alle spalle, accuditi con amore dai proprietari che, dalla notte scorsa, lavorano senza tregua per sistemare ciò che la forza della natura ha spazzato via in pochi attimi. Una mole di opere da mettere nuovamente in piedi, non indifferente, da eseguire al più presto: dopo una breve tregua è previsto infatti un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo che dovrebbero scatenare nuovi temporali.