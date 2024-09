Cagliari, piazza Matteotti ancora blindata: transenne in tutta l’area

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Soprattutto nelle ore di punta, decine di persone si perdono in mezzo alle auto in corsa per raggiungere la parte opposta della strada, un pericolo non indifferente soprattutto per i ragazzini appena rientrati a scuola dopo le vacanze estive. Niente è cambiato da giugno, dall’ultima campanella di scuola: il nuovo anno scolastico è appena iniziato e i disagi per i pendolari sono sempre gli stessi. Di corsa, spesso, per raggiungere fermate e bus, si avventurano in mezzo al traffico alla ricerca di un passaggio pedonale che non c’è: infatti, da quando piazza Matteotti è oggetto di restyling, si può attraversare in sicurezza solo dopo aver raggiunto il lato portici di via Roma, esattamente affianco alla stazione ferroviaria. Non sempre, però, questa prassi viene rispettata ed è così che, dalle 7 del mattino, scatta in mezzo al traffico il dribbling tra pedoni e vetture. Una problematica non indifferente che riguarda anche turisti e cittadini che, per distrazione o incuranti del pericolo, si muovono tra bus e automobili attraversando dove capita. Massima attenzione, quindi, e occhi puntati sul percorso che prevede gli attraversamenti pedonali: basta un attimo, infatti, per rischiare di essere travolti, urtati o investiti dalle tante macchine che percorrono il cuore della città.