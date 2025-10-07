La disavventura è accaduta a M.C., che ieri sera, dopo una giornata di lavoro, ha trovato la brutta sorpresa: rubata la due ruote ecologica dall’androne del palazzo. “E adesso come ci vado a lavoro? In auto è impossibile, ad aumentare il caos della zona è stata la splendida idea di cambiare tutti i sensi di marcia di piazza del Crimine e consentirne l’uscita solo da viale Trieste, ristretta ad una sola carreggiata.

In bicicletta non più perché mi è stata rubata, in autobus mi devo svegliare un’ora prima perché il traffico è inimmaginabile e devo prendere 2 bus”. Un appello alle istituzioni: “Ma carissimo signor sindaco, ce lo volete dire, chiaro e tondo, qual è il vostro disegno su Cagliari? Solo turisti e delinquenti? Basta saperlo, così vendo casa e me ne vado”.

Cagliari, piazza del Carmine zona rossa e violata dai ladri: rubata una bicicletta dall’androne di un palazzo.