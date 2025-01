Cagliari – Nuovo episodio di violenza in piazza del Carmine, giovane viene quasi colpito da una bottiglia di vetro lanciata da un gruppo di persone durante una rissa. Il presidente del comitato dei residenti di Stampace Adolfo Costa: “Si moltiplicano le aggressioni nei vicoli bui e anche oggi in piazze del Carmine l’ennesimo episodio di violenza gratuita”. Si è trovato nel luogo sbagliato nel momento sbagliato M.P. che ha spiegato quanto accaduto questa sera nella piazza nel cuore del capoluogo sardo. Una rissa tra “extracomunitari”, “hanno tirato una bottiglia di vetro che mi è arrivata come sono sceso dalla macchina e mi ha scheggiato tutta la fiancata. Stavano litigando, in particolar modo erano avventati contro un individuo”. Hanno “occupato” buona parte della piazza sino a quando si sono fermati non lontano dal giovane: hanno lanciato una bottiglia di vetro che, per miracolo, ha colpito solo la vettura in sosta e non il ragazzo che ha immediatamente chiamato la polizia. Sulla questione interviene Costa che sottolinea l’importanza sia di ulteriori interventi per la sicurezza che per una illuminazione pubblica adeguata. “La città è al buio e le cause del centro storico con le luci spente debbono essere in capo al gestore dell’energia che eroga male e a singhiozzo .

Abbiamo sicuramente notato un intervento negli ultimi tempi delle forze dell’ordine ma questo è il momento per non mollare la presa. Abbiamo altresì bisogno noi residenti e anche gli avventori del week end del supporto dell’amministrazione comunale che è comunque vicina perché le strade siano tutte illuminate e sia garantita ala sicurezza dei cittadini siano essi residenti che ospiti , siano essi pedoni o automobilisti”.