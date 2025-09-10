È finito in carcere a Uta il senzatetto 47enne, già destinatario di un foglio di via, arrestato in piazza del Carmine a Cagliari, accusato di aver aggredito un giovane senegalese con i cocci di una bottiglia. L’uomo, un sardo già noto nella zona, dovrà rispondere di lesioni gravissime.

L’episodio si è consumato nel tardo pomeriggio, quando una lite tra l’aggressore e una donna è degenerata in violenza. Un connazionale della vittima avrebbe cercato di riportare la calma, ma il senzatetto, dopo aver afferrato una bottiglia da terra e frantumata contro il marciapiede, si è scagliato contro i due uomini. Il giovane senegalese è stato colpito al volto, riportando ferite serie.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e un’ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito all’ospedale Brotzu in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma la dinamica dell’aggressione ha riacceso le polemiche.

Piazza del Carmine, infatti, da tempo è al centro delle cronache per episodi di degrado e violenza. Residenti e commercianti parlano di una situazione ormai fuori controllo, nonostante gli annunci e le iniziative delle istituzioni. La piazza, cuore commerciale della città, è percepita come un luogo insicuro, segnato dalla presenza costante di sbandati e risse frequenti.

“Qui non si vive più tranquilli”, denunciano i cittadini, che chiedono risposte rapide e interventi concreti per restituire sicurezza a uno dei simboli di Cagliari. Ma non solo: anche chi non abita nella zona ha ormai sempre più paura ad attraversare una piazza che ormai è simbolo di degrado e insicurezza.