Cagliari, spaccio di droga in piazza del Carmine: pusher in manette

Ieri sera a Cagliari, i carabinieri della Stazione di Stampace, al termine di un mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato nella flagranza del reato di cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 41enne, senza fissa dimora, noto alle forze dell’ordine.

Attorno alle ore 18:50, in piazza del Carmine, nel corso di un servizio di osservazione, gli uomini dell’Arma hanno notato il 41enne mentre cedeva a uno straniero di nazionalità gambiana, con precedenti di polizia, delle bustine, che da successivi accertamenti è emerso contenessero 7 dosi di hashish, del peso complessivo di 3,05 gr. Immediatamente dopo la cessione infatti i due sono stati fermati da due squadre in borghese, pronte a intervenire da una posizione defilata. La perquisizione personale operata nei confronti dell’arrestato ha permesso di rinvenire sulla sua persona ulteriori 0,94 grammi di marijuana. L’acquirente verrà segnalato all’autorità amministrativa per le conseguenti sanzioni, ai sensi testo unico stupefacenti in quanto assuntore. L’arrestato ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza di via Nuoro, in attesa di essere condotto nella mattinata odierna presso il palazzo di giustizia di Cagliari per essere giudicato con rito direttissimo.