Oggi Cagliari è una città sicuramente più vuota, costretta a dire addio ad una persona amata e conosciuta da tutti. Se n’è andato improvvisamente a soli 56 anni Luca Congiu, personal trainer e vigilante del quartiere Is Mirrionis.

Una morte che arriva davvero come un fulmine a ciel sereno per tutta la città e soprattutto la sua famiglia. Luca aveva fatto della sua passione per lo sport una professione che praticava con dedizione e amore.

I funerali avranno luogo domani, martedì 3 martedì marzo, alle ore 15 e 30 presso la Parrocchia di San Massimiliano Kolbe a Cagliari.