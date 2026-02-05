Si è spenta a soli 67 anni la pioniera dell’Agedo a Cagliari. L’associazione presta attenzione da anni ai diritti e alle necessità dei genitori di ragazzi omosessuali. Anna, stimata per tutto l’impegno e il cuore profuso nella causa, ha lavorato senza sosta per aiutare chi, magari, poteva trovarsi in un momento di preoccupazione o difficoltà. Un ruolo importante cucito addosso all’umanità e alla sensibilità di Anna, esempio di dedizione e impegno per gli altri.

Commosso il post che l’associazione ha voluto dedicarle a poche ore dalla sua scomparsa:

“Ciao Anna, vogliamo ricordarti così, sorridente e battagliera come nessun’altra

Oltre dieci anni fa, con te, e altri coraggiosi genitori, è nata Agedo Cagliari. Non sei stata una semplice fondatrice instancabile e preziosa: insieme abbiamo portato avanti tante iniziative, con te sempre in prima fila .

Ai figli Andrea, Rossella e Francesco, all’adorato nipote Niccolò e ai familiari tutti giunga il nostro più caloroso abbraccio.

Fai buon viaggio Anna, siamo sicuri che, ovunque tu sia, continuerai a gridare che :“I nostri figli e le nostre figlie sono parte del mondo, non un mondo a parte!”.