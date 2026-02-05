Dramma nella zona del rifugio Madriccio, sopra Solda, in Alto Adige.Una valanga ha travolto degli alpinisti attorno alle 13 e 30 di oggi.

Purtroppo, da quanto appreso fino a questo momento, due scialpinisti sono morti.

Gli elicotteri della Guardia di Finanza e il Pelikan 2 hanno sorvolato la zona e sembra che i soccorritori abbiano trovato una persona ancora viva.

Stando alle prime informazioni, i soccorritori sarebbero impegnati tuttora nelle ricerche di un’altra persona ancora, rimasta intrappolata.