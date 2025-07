“Nessun parco fotovoltaico a Sant’Elia, il Ministro Crosetto in una lettera ci ha comunicato che il colle cagliaritano di Sant’Ignazio sarà escluso dal disciplinare di gara del bando Energia 5.0 dell’Agenzia Difesa Servizi”.

L’ha comunicato il presidente del consiglio regionale Piero Comandini che ha letto questa mattina in aula la lettera del Ministro della Difesa in cui si comunica la decisione del Crosetto di escludere i 37 ettari di terreni militari dal bando,

“Quei terreni, come ho sottolineato nella lettera inviata il 2 luglio, devono tornare nella disponibilità dei sardi come previsto anche dall’accordo Stato – Regione firmato nel 2008”.

Nessun commento per ora dalla presidente Todde, a sua volta intervenuta dopo che il caso colle Sant’Elia era stato sollevato dall’ex parlamentare Mauro Pili, alla quale però non sembra essere arrivata alcuna comunicazione: il rischio è ora di aprire un nuovo fronte di scontro istituzionale.