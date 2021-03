Cagliari, perde il cane e offre 5 mila euro di ricompensa: minacciata e insultata

“Offro 5mila euro di ricompensa a chi ritrova Spinuccia sana e salva. Vi prego aiutatemi a ritrovarla”. Eulalia Scano è disperata. Ha perso il suo cane il 10 gennaio scorso a Cagliari tra la motorizzazione civile e via Ticca. L’animale stava giocando con un altro cane, ma mentre il compagno di giochi è tornato dopo il richiamo Spinuccia no e da allora è scomparsa nel nulla. La proprietaria ha così offerto una generosa ricompensa e lanciato il messaggio sui social e ha ricevuto insulti e minacce. “Per me è come una figlia, non riesco a capire come sia potuto a capire è difficile che si perda, ho il dubbio che sia stata presa da qualcuno, forse scambiata per un cane da caccia, potrebbe essere stata presa in buona fede da qualcuno che non ha verificato il microchip. La cifra così alta? è per convincere qualcuno che la sta trattenendo. Io l’ho salvata dalla strada 5 anni fa e il pensiero che ora vaghi smarrita e affamata mi distrugge. Chi la dovesse trovare dovrebbe chiamarlo, magari accovacciandosi e fare in modo che sia lei ad avvicinarsi chiamarla con un tono di voce basso per far sì che lei si avvicini. Ma senza rincorrerla”.