Cagliari, tornano la pedonalizzazioni: da giugno no alle auto e sì ai tavolini in via Sassari

I commercianti avevano chiesto lo stop alle auto da aprile, ma non sono stai accontentati. Via Sassari e via Malta saranno pedonalizzate, ma da giugno fino a ottobre, come le altre vie della Marina che ormai da anni sono chiuse per fare posti ai tavolini. E’ stata istituita la pedonalizzazione totale per il periodo 1 Giugno – 31 Ottobre 2022, tutti i giorni della settimana H 24 ( 0-24 ), di via Cavour (nel tratto compreso tra la via Sant’Eulalia e via Lepanto), via dei Mille (tra via Cavour e via Roma compresa la traversa), via Sant’Eulalia (tra via Sicilia e via Cavour), via Porcile (tra via Cavour e via Sardegna), via Sassari (tra piazza del Carmine e via Mameli) e via Malta (tra vico Malta e via Sassari).

La chiusura delle strade sarà realizzata dal Consorzio per il Centro Storico, che dovrà garantire l’accessibilità ai mezzi per operazioni di carico e scarico nella fascia oraria dalle 7 alle 11 dei giorni feriali per una durata di 15 minuti.

Il 31 gennaio i commercianti di via Sassari avevano scritto a Truzzu, all’assessore alle Attività produttive Sorgia e al presidente della commissione Mannino per avanzare la richiesta di chiudere alle auto via Sassari da aprile “sino alla fine del corrente anno. Con la speranza”, si legge nella missiva, “che si riesca in seguito a superare i vari pregiudizi e pedonalizzarla definitivamente, rendendo così giustizia alla bellissima via Sassari e regalando alla città, e ai cittadini un ennesimo scorcio di cui poter godere”. Ma non sono stai accontentati. La pedonalizzazione solo dal giugno a ottobre.