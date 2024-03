Cagliari, pauroso schianto sull’Asse Mediano: 23enne sfonda il lunotto e vola fuori dall’auto

Pauroso schianto sull’Asse Mediano di Cagliari, all’altezza del cavalcavia che sovrasta la rotatoria tra via Cadello e via Santa Maria Chiara, in direzione Sestu. Il guidatore di una Fiat 500, un ventunenne, con a bordo due ragazze del 2001 e 2008, residenti tutti a Quartu Sant’Elena, nell’affrontare una curva ha perso il controllo dell’auto, che ha colpito il guardrail e ha ruotato su se stessa. Durante le fasi dell’incidente, la passeggera seduta sui sedili posteriori, la ventitreenne, è stata “espulsa” dal lunotto posteriore dell’auto, la ricadendo sull’asfalto a varie decine di metri di distanza.

Un equipaggio del 118 ha soccorso e trasportato la giovane,ferita in codice rosso, al Brotzu. La ragazza è stata ricoverata in prognosi riservata. Guidatore e passeggera anteriore della Fiat 500 sono rimasti illesi grazie al corretto utilizzo delle cinture di sicurezza. Sul posto i vigili del fuoco e il personale della polizia Locale di Cagliari per effettuare i rilievi e per ricostruire la dinamica.