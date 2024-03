Assemini, scoppia la polemica sul disco orario in via America

Il disco orario in Corso America non mette tutti d’accordo: pass negato ai residenti, scoppiano le polemiche e c’è chi, tra i cittadini, propone una raccolta firme per ripristinare il parcheggio libero, senza limiti di orario. Una decisione presa dall’amministrazione in carica al fine di agevolare le attività commerciali con la possibilità di un ricambio di parcheggio con il disco orario di 15 minuti. “Fare disco orario in un corso prevalentemente residenziale dove tra l’altro stanno costruendo 3 palazzine, e una attività nuova soltanto, è privo di ogni logica secondo me” spiega un cittadino. “Come se da domani scattasse il disco orario in corso Africa o corso Asia andando a discapito unicamente dei residenti dove spesso hanno due o tre auto”. Non solo: la proposta alternativa del sindaco Mario Puddu espressa ieri è quella di parcheggiare nelle vie limitrofe, considerazione, però, non proprio fattibile: “Capisco le esigenze dei commercianti, ma io che risiedo in via Cagliari, con disco orario, posso assicurarle che non ci sono parcheggi vicini se non in strade strette dove i mezzi di soccorso hanno difficoltà a passare. E se vogliamo essere precisi in quelle strade, secondo il codice della strada, non si potrebbero parcheggiare le auto”. E ancora: “Abito zona via Cagliari, un delirio. Non solo tachimetro in via Cagliari ma macchina per pulire le strade, quindi calendario in macchina e decidere “oggi si perché passa domani” “qua no perché la devo spostare entro le 6 del mattino”. Tanti giri a vuoto prima di reperire un parcheggio”. “Il fatto che venga chiesto un pass speciale per i residenti va proprio in antitesi all’istituzione del disco orario stesso, perchè son proprio i parcheggi di lunga durata che si vogliono limitare durante l’orario dell’esercizio.

Infatti ricordo che non viene vietato il parcheggio, ma la sosta lunga, proprio per venire incontro ad un veloce ricambio volto a favorire l’utenza delle attività commerciali.

Ad ogni modo voglio ricordare che il disco orario è comunque limitato a certi orari e che comunque intorno a quel tratto di strada ci sono tante strade limitrofe in cui si può parcheggiare liberamente.

I parcheggi sono diminuiti anche perchè con la nuova segnaletica abbiamo tenuto conto dei tanti passi carrabili richiesti dai residenti” ha spiegato Puddu.

Insomma, la questione è ancora aperta.