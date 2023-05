Cagliari, paura in via Sonnino: bus colpisce un albero e il tronco crolla sulla strada (VIDEO)

Paura in via Sonnino a Cagliari. Uno degli alberi che da decenni sono stati posizionati sul marciapiede si è letteralmente spezzato. È bastato l’urto, sicuramente non leggero, dello specchietto di un bus del Ctm con la chioma della stessa pianta. Il tronco è crollato in mezzo alla strada e solo per pura casualità non si registrano feriti.

E, come appare da alcune foto e testimonianze di passanti, dentro il tronco presenta vari segni di tutta la sua vecchiaia e in alcuni punti è ormai marcio.