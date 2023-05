Sardegna, a inizio settimana ritornano i temporali: l’estate può ancora aspettare. Le ultime previsioni aggiornate degli esperti di Meteo Sardegna: “L’intrusione d’aria più fresca in quota stimolerà l’instabilità in avvio di settimana, con rovesci e temporali più diffusi nelle ore più calde sulle zone interne centro-orientali a ridosso dei monti. Il clima si farà più fresco. Dopo l’instabilità d’inizio settimana, ci sarà il tentativo dell’anticiclone di tornare sui suoi passi e riportarsi sul Mediterraneo Centrale.

Non ci sarà modo per l’alta pressione di tornare a dominare sul Mediterraneo. Un nuovo e più incisivo affondo d’aria fresca si farà strada già da mercoledì, in un contesto di variabilità e di vento in rinforzo di Maestrale. Le temperature caleranno e si porteranno sotto media soprattutto sulle zone interne e occidentali, ma anche sulle alture.

La circolazione fresca ed instabile si intensificherà dopo metà settimana, specie tra venerdì e sabato a causa dello sprofondamento di un vortice freddo in quota dalla Francia. In questa fase si potrebbero avere piogge e temporali, con il vortice mediterraneo che tenderà ad evolvere molto lentamente verso est. Al momento l’anticiclone avrà difficoltà a tornare anche dopo metà Maggio”. Aggiornamenti costanti sul sito www.meteosardegna.it.