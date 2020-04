Cagliari, paura in via Scano: pioggia di calcinacci vicino ad alcune auto

Paura in serata in via Scano, a Cagliari. Alcuni calcinacci, stando a delle primissime informazioni si tratterebbe di pezzi di un balcone, si sono staccati all’improvviso, precipitando anche vicino ad alcune automobili parcheggiate. Alcuni abitanti del palazzo hanno sentito il rumore dei pezzi di cemento caduti e, appena si sono resi conto di ciò che era successo, hanno chiamato il 115. Sul posto, nel giro di pochi minuti, è arrivata una squadra dei Vigili del fuoco del comando provinciale di viale Marconi. I pompieri stanno delimitando e mettendo in sicurezza tutta l’area. Furtunatamente non si registrano feriti o danni alle auto.