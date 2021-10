Cagliari, paura in via San Paolo: vasto incendio nel campo nomadi sgomberato da poche ore

Sgomberato da poche ore e già in balía delle fiamme. Paura in serata a Cagliari per un vasto incendio scoppiato in via San Paolo, proprio nell’area dell’ormai ex campo nomadi. Dove qualche ora fa c’erano i vigili della polizia Locale, la ruspa e il sindaco Paolo Truzzu, ora ci sono tre squadre dei Vigili del fuoco, impegnate a spengere il maxi rogo. Stando alle primissime informazioni, le fiamme avrebbero avvolto parte della discarica abusiva “cresciuta” giorno dopo giorno durante gli anni dell’occupazione da parte di Rom e sardi. Impossibile, al momento, stabilire se ci siano dei danni alle strutture vicine.