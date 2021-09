Cagliari, paura in via Roma: tira un sasso contro un bus in corsa e spacca il vetro – VIDEO

Un sasso contro il vetro a un bus in corsa. L’episodio, accaduto ieri in via Roma, è stato immortalato in un video diffuso da Marcello Polastri, consigliere comunale di Sardegna Forte ed ex presidente della commissione Sicurezza. “Un botta ed il vetro dell’autobus in frantumi. Complimenti al gentil “signore” che l’altra sera ha scagliato un fiore su un mezzo pubblico che percorreva la centralissima via Roma a Cagliari”, ha dichiarato Polastri, “episodi simili sono prevedibili? Risposta ovvia: no, forse non lo sono. Però, in caso di soggetti rintracciabili tramite immagini, sono fatti perseguibili. Da qui una segnalazione a chi di competenza. Perché Cagliari non merita simili pericoli”.