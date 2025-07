Spaventoso incidente ieri sera a Cagliari, poco dopo le 23, lungo via Dante. Una donna alla guida ha improvvisamente perso il controllo della sua auto, finendo per schiantarsi contro una Daewoo parcheggiata sul lato destro della strada. L’impatto è stato violento: la vettura ha rimbalzato sull’aiuola spartitraffico centrale e si è ribaltata. Fortunatamente, la conducente avrebbe riportato solo qualche contusione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, che hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area, ripristinare la viabilità e rimuovere il mezzo dalla carreggiata.