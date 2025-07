Tragedia ieri pomeriggio a Sabaudia presso il ristorante dello stabilimento Carbonelli. Un cameriere di soli 50 anni, Adriano Poponessi, è morto soffocato da un pezzo di mozzarella prima del “Sabaudia Sunset Jazz Festival 2025

Stando ad un prima ricostruzione, il 50enne aveva ingerito la mozzarella e poi si è sentito male non riuscendo più a respirare. Subito è stato allertato il 118 e le persone presenti hanno prestato i primi soccorsi. Nonostante gli sforzi e il trasporto in eliambulanza all’ospedale Goretti di Latina, Poponessi è morto per arresto cardiaco. A seguito della tragedia avvenuta, il concerto della “Lucy Soul Band” è stato annullato.