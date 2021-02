Cagliari, paura in via Cocco Ortu: operaio cade dal camion dei rifiuti e si ferisce

Paura in via Cocco Ortu a Cagliari, nel pomeriggio. Uno degli addetti alla raccolta dei rifiuti, forse per colpa della pioggia, è caduto dal camion dopo aver svuotato alcuni mastelli, finendo in terra. Subito soccorso da alcuni passanti, l’uomo ha riportato alcune ferite ed è stato poi curato dal personale di un’ambulanza del 118, intervenuta sul posto dopo un paio di chiamate di sos. Nulla di grave, fortunatamente, per l’operaio: i soccorritori hanno classificato il soccorso come “codice giallo”, il meno grave.