Momenti di grande paura nel primo pomeriggio in via Campania, dove una giovane di 23 anni è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, nel tratto di strada che conduce verso il liceo Pacinotti.

Secondo una prima ricostruzione, la ragazza – residente a San Gavino – stava attraversando quando un’auto in transito l’ha colpita. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento, ma sembra che il conducente non si sia accorto della sua presenza. L’automobilista si è immediatamente fermato per prestare aiuto.

La 23enne è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con codice giallo: le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Sul posto le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e regolare il traffico che è inevitabilmente andato in tilt, fortemente rallentato durante le operazioni di soccorso in una zona già normalmente super trafficata e ostaggio di cantieri e semafori.