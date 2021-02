Cagliari, paura in via Abruzzi: anziano investito sulle strisce pedonali

Incidente stradale nel pomeriggio in via Abruzzi. Un’auto condotta da cagliaritano di 55 anni, che transitava in via Abruzzi in direzione del cimitero, ha urtato un pedone, un cagliaritano di 67 anni, che attraversava la strada sull’attraversamento pedonale, facendolo cadere al suolo.

Il pedone è stato soccorso da un’autoambulanza del 118 e trasportato presso il pronto soccorso del Policlinico con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.