Cagliari, paura a Mulinu Becciu: “C’è un folle che lancia bottiglie nell’area cani”

Pezzi di vetro e frutta marcia a go go nel parco di via Giotto a Cagliari, nel rione di Mulinu Becciu. I poco carini ritrovamenti sono stati fatti dai frequentatori dell’area cani, disseminata di resti di bottiglie. Un andazzo che, stando alla denuncia di uno dei frequentatori dello spazio verde, Roberto Correddu, va avanti da tempo: “Da almeno sette mesi troviamo bottiglie fatte a pezzi e spuntoni di vetro. Sono soprattutto resti di bottigliette di bitter, lanciate contro le persone. Abbiamo capito da quale balcone provengono e gli inquilini di uno dei palazzi hanno un’idea precisa, ma senza prove certe non possiamo fare nulla. Si tratta di una cooperativa”. Il folle che lancia bottiglie sarebbe uno a cui non è andata giù la costruzione di un’area cani: “Abbiamo avvisato le forze dell’ordine ma ci hanno risposto che intervengono solo se ci sono feriti. Ogni giorno siamo obbligati a ispezionare tutto il parco per togliere i pericolosissimi pezzi di vetro”.

E il lanciatore seriale, ultimamente, ha ampliato la gamma di oggetti: “Lanci anche di frutta marcia. Dobbiamo stare sempre tutti attenti”.