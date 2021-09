Cagliari, paura a Castello: “Il muro della scuola Mereu si sta inclinando verso lo strapiombo”

“Il muro di cinta della scuola all’aperto Mereu si sta inclinando verso il vuoto, su uno strapiombo alto almeno 20 metri lasciando però un tratto di marciapiede pericolosamente esposto”. Da qui una segnalazione inviata dal consigliere comunale e presidente della commissione sicurezza Marcello Polastri agli uffici del Comune di Cagliari, alla Protezione civile e ai Vigili del fuoco affinché possano “valutare i provvedimenti del caso”. “Le lesioni strutturali sul muro perimetrale via Ubaldo Badas, sorgono sulla sommità della storica Rampa de S’Avanzada e mi sono state segnalate da numerosi cittadini” sostiene Polastri. Il muro marginale al marciapiede, è spesso 1 metro e alto poco più, ma presenta alcune preoccupanti spaccature longitudinali lunghe 5 metri. Nella relazione spedita da Polastri agli uffici competenti, sono state allegate le immagini che documentano quanto sta accadendo, creando una leggera inclinazione, “ma da monitorare comunque, verso lo strapiombo che domina l’area cortilizia della Scuola all’aperto Mereu”. Tali lesioni, già segnalate in passato, si sono estese maggiormente in questi giorni, in concomitanza con le piogge”.

Da qui deriva la richiesta di “un intervento cautelativo per pedoni e automobili e, infine, una programmazione per risolvere l’inconveniente segnalato”, conclude Polastri, affinché possa poi avviarsi “il recupero dell’integrità dell’opera muraria alla insegna della sicurezza urbana e, perché no, dell’estetica”.