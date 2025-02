Ha parlato in conferenza stampa Davide Nicola, in vista della 24a giornata di campionato contro il Parma di Fabio Pecchia. Il Parma occupa al momento il terzultimo posto, con il Cagliari che dista un solo punto. Per entrambe dunque obbligatorio cercare la vittoria per smuovere la classifica.

Le parole del mister:

La partita contro il Parma e il ruolo di Coman “Sarà una partita importante, abbiamo lo stesso obiettivo. Come tutti gli scontri diretti diventa fondamentale l’intensità mentale, ci siamo preparati al nostro massimo e faremo il nostro ma ci sono poi avversari e dinamiche. Coman è tecnicamente dotato, l’ultima partita l’ha giocata ad inizio dicembre ma fisicamente sta bene ed ha voglia, è un esterno che verrà con noi ovviamente e speriamo di dargli minutaggio. Siamo messi come alla fine dell’ultimo mercato, dobbiamo integrarli prima possibile”.

I punti di forza dei Gialloblu “Hanno continuità e la stessa filosofia di gioco, ripartono e crossano poco anche se ora hanno preso Djuric che conosco. Magari ora sfrutteranno di più le fasce, hanno qualità in attacco ed a centrocampo sono ben fermati. Non hanno sempre il baricentro elevato, sanno gicare bene anche dietro”.

Il minutaglie di Prati e Kingstone “Non metto preclusioni per nessuno, nel percorso di crescita di ognuno poi si dimostra ed ottiene minutaggio. Questa squadra è stata costruita per giocare in questo modo, King deve imparare a fare la seconda punta, mi piace e deve costruirsi uno status, cosa che sta facendo; mette sempre l’anima. Può fare anche l’esterno come una punta che attacca lo spazio. Prati mi piace, diventa molto interessante per i suoi tempi di gioco in un centrocampo a tre, abbiamo diverse caratteristiche sulla mediana. Ognuno dovrà ritagliarsi il suo spazio”.

Le parole di Bonato “Il mio pensiero? Zappa è stato in difficoltà per il valore degli avversari, Karamoh e Zaccagni sono stati clienti non facili, cosa normale in Serie A! Lui il suo lo fa sempre, conoscendolo può essere bravo sia in difesa che in fase offensiva, a volte si può rendere meno in una delle due. Coerente la disamina di Bonato, abbiamo fatto quelo che potevamo scremando alcuni ruoli accontentando gicoatori che volevano giocare come Wieteska. Luvumb lo voglio portare perché respiri l’aria della partita come Coman, in ogni caso vengono perché devono essere pronti. Con Felici e Zortea abbiamo delle alternative, anche King, starà a loro determinare il loro minutaggio. Tutti fanno il lavoro per la squadra, devono dimostrare la loro crescita e crescere ancora!”.

Gli errori contro la Lazio “L’errore si vede dall’esterno, con la Lazio abbiamo fatto una buona partita facendo alcuni errori. Noi non lo viviamo come lo si vede dall’esterno, lavoriamo per non ripeterli in modo frequente. L’obiettivo non sarà tranquillo, chi lotta per la salvezza non può esserlo, ci vorrà determinazione. Coman preferisce la sinistra ma può giocare a destra come Zortea e Luvumno, cose che possono cambiare durante il corso della partita”.

La lotta salvezza “Siamo tutte lì in pochi punti, il Parma non è in difficoltà sta lì a lottare per quell’obiettivo. Loro giocano bene ma possiamo creargli dei problemi! Non pensiamo alle difficoltà, il campionato sarà così fino alla fine e lo sanno tutte le squadre”.