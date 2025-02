Incidente gravissimo ieri a Nuraminis quando un Tir si è ribaltato bloccando il traffico dell’Isola per molte ore. Sul posto tantissimi soccorritori ed enorme dispiegamento di forze tra vigili del fuoco, Anas e polizia stradale. Ferito il conducente del mezzo pesante, fortunatamente non in modo grave. Momenti di grande paura per uno degli incidenti più clamorosi degli ultimi anni in Sardegna.