Cagliari, parcheggi in piazza del Carmine usati come wc e immondizia e arredi divelti in piazza Matteotti: ecco come si presentavano questa mattina due dei punti simbolo e più frequentati della città. La corsa alle compere dei regali di Natale è iniziata, ma per arrivare alle vie dello shopping è come superare una gara a ostacoli: tra le macchine parcheggiate in piazza del Carmine spuntano escrementi umani, i cani notoriamente non usano i fazzoletti, scendere dal marciapiede è sconsigliato, e in piazza Matteotti non va meglio. Dispiace vedere le aiuole piene di immondizia, interdetta per anni non è da tanto nuovamente fruibile, eppure sembra già una piazza vecchia, quasi degradata per colpa di chi l’ha vandalizzata e utilizzata come discarica. I lampioni? Uno giace a terra, tra il verde che cerca di resistere, altri sono in bilico. Manca il senso di civiltà da parte di vandali e “caddozzi”, la percezione di sicurezza, perché chi vuole può distruggere, sporcare e defecare in mezzo alla strada. Come se fosse normale. E tra chi corre per attraversare in via Roma, con la speranza di non essere investito a causa dei semafori in tilt, c’è chi deve allungare la strada per non schiacciare un pasto mal digerito: un odore sgradevole accompagna gli avventori di piazza del Carmine assieme al disgusto nell’osservare la mancanza di rispetto verso il bene di tutti.