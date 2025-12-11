Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 12 Dicembre
Infiltrazioni umide saranno responsabili di tempo nuvoloso o molto nuvoloso ma senza fenomeni rilevanti. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 10°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nord-Nordest, al pomeriggio da Est-Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 9°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Nord. A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 9°C. I venti saranno moderati al mattino e deboli al pomeriggio, provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 13°C e la minima di 8°C. I venti saranno moderati e provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Sarà dunque un venerdì in prevalenza poco nuvoloso, senza piogge, con venti moderati e temperature stazionarie che arriveranno a massime di 17°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba