Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani vener dì 1 2 Dicembre

Infiltrazioni umide saranno responsabili di tempo nuvoloso o molto nuvoloso ma senza fenomeni rilevanti. I venti saranno debol i e il mare poco mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite . N on sono previste piogge . La temperatura massima sarà di 1 7 ° C e la minima di 1 0 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nord - Nordest , al pomeriggio da Est - Sudest . Il mare sarà poco mosso. A Sassar i la giornata sarà poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 4 °C e la minima di 9 °C. I venti sarann o moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Nord . A Oristan o la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massim a sarà di 1 7 ° C e la minima di 9 ° C. I venti sarann o moderati al mattino e deboli al pomeriggio, provenienti da Est- Nordest per tutta la giornata . Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 3 ° C e la minima di 8 °C. I venti sarann o moderati e provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata. Sarà dunque un vener dì in prevalenza poco nuvoloso , senza piogge, con venti m oderati e temper ature stazionarie che arriveranno a massime di 1 7 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba