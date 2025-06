Affacciato sulla centralissima viale Trieste, oggi completamente rinnovata grazie al recente restyling urbano, lo storico locale “Pappa e Citti” è ufficialmente in vendita da qualche anno. La cifra richiesta è di 730mila euro. Un’occasione importante per chi sogna di dare nuova vita a uno degli spazi simbolo della ristorazione cagliaritana. Un tempo cuore pulsante della convivialità cittadina, il ristorante-pizzeria ha attraversato momenti difficili, culminati in un fallimento che aveva lasciato l’amaro in bocca a molti. Il locale, ampio e articolato su tre piani con terrazza panoramica e seminterrato, occupa una superficie di circa 760 metri quadrati. Per chi conosce bene la zona e il locale, non è solo una struttura da rimettere in moto: è un pezzo di memoria cittadina. In tanti, ancora oggi, ricordano con affetto i momenti speciali trascorsi tra quei tavoli: feste di matrimonio, cene in famiglia, il celebre “cubo squisito”, e le risate con gli amici in una delle location più conosciute del capoluogo sardo. Ogni angolo del “Pappa e Citti” sembra custodire una storia, un ricordo, un legame emotivo con la città. Ora, con i lavori di riqualificazione di viale Trieste finalmente conclusi, il locale potrebbe tornare a nuova vita. Sarebbe una sfida entusiasmante vedere nuovamente le luci accese, il profumo della cucina diffondersi nell’aria e i tavoli pieni di clienti. Una rinascita che, per molti, rappresenterebbe una grande soddisfazione e un bel segnale per tutta la città.