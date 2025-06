Auto sballottate, moto costrette a zigzagare e biciclette a rischio continuo di caduta. A Monserrato, percorrere certe strade è diventato un percorso a ostacoli, dove l’asfalto è più simile a un campo minato che a una superficie urbana. Da Paluna a via Cesare Cabras, fino a via Porto Botte, la situazione è al limite. A denunciarlo con forza è un cittadino esasperato, che parla di vera e propria emergenza quotidiana. “C’è una problematica che ormai da troppo tempo affligge i cittadini di Monserrato: lo stato sempre più critico delle strade, in particolare nella zona che va da Paluna a via Cesare Cabras fino a via Porto Botte. I buchi, le buche profonde e i dislivelli presenti sull’asfalto non solo rendono difficoltosa e pericolosa la circolazione di auto, moto e biciclette, ma stanno diventando un vero salasso economico per i residenti”, spiega il cittadino. Il disagio non è solo quotidiano ma anche economico. Secondo quanto segnalato, molti automobilisti sono costretti a riparare i propri veicoli a proprie spese, in quanto “non tutti sono a conoscenza o riescono a seguire l’iter burocratico per richiedere i risarcimenti, e così molti cittadini si trovano a dover sostenere personalmente le spese per i danni subiti ai propri mezzi”. Oltre al danno materiale, c’è il rischio costante per la sicurezza di chi si muove sulle due e quattro ruote, oltre che per i pedoni. “Questa situazione non può più essere ignorata: oltre al disagio quotidiano, si sommano i rischi per la sicurezza di chi guida e dei pedoni”. L’appello è rivolto direttamente all’amministrazione comunale, affinché si attivi con urgenza: “Si spera che l’amministrazione comunale di Monserrato voglia prendere seriamente in carico questa segnalazione, intervenendo con urgenza per ripristinare le condizioni minime di sicurezza e decoro urbano”. Il cittadino chiude con un messaggio chiaro: “Confidiamo in un segnale di attenzione da parte delle istituzioni, perché questa non è più una semplice questione di manutenzione, ma una vera emergenza cittadina”. Un grido d’allarme che si unisce alle tante voci che chiedono da tempo interventi concreti per riportare dignità e sicurezza alla viabilità urbana.