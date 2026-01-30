L’immagine ritrae quanto accaduto poche settimane fa nel parco delle Rimembranze, “quando ho visto la panchina stavo per vomitare” aveva spiegato una cittadina. Ma ogni giorno, da quanto riferito da chi transita nei parchi, “ci sono escrementi e sporcizia”.

Cagliari, panchine pubbliche scambiate per wc: nei parchi delle Rimembranze e Martiri delle Foibe scotex ed escrementi sulle sedute. “Due donne si sono sedute senza accorgersi che fossero sporche, una di loro aveva il cappotto bianco”. Ennesima segnalazione da parte dei cittadini che da tempo lamentano lo stato di degrado in cui versano i luoghi. Le panchine da sedute si trasformano in letti di fortuna e, molto spesso, in bagni senza avere a disposizione lo sciacquone e le conseguenze sono ben visibili: puzza e precarie situazioni igienico sanitari.