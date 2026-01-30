Cagliari non sta a guardare. È questo il messaggio che l’Associazione Tonino Pascali – Sardegna Radicale vuole lanciare attraverso la manifestazione che si terrà domani pomeriggio in Piazza Garibaldi per il popolo iraniano che deve sottostare al regime islamico da quasi 50 anni.
“Domani scendiamo in piazza per il popolo iraniano.
Per le donne che lottano per esistere.
Per chi viene arrestato, torturato, ucciso perché chiede libertà”, scrive l’Associazione.
“In Iran la repressione continua nel silenzio internazionale.E il silenzio, quando si parla di diritti umani, è complicità.
Essere in piazza domani non è solo un gesto simbolico:
è dire che le vite iraniane contano,
che la libertà non ha confini,
che la solidarietà non può aspettare.
Donna, Vita, Libertà
Siamo la voce di chi viene messo a tacere
Porta chi vuoi, condividi questo post, ci vediamo in piazza.”
La manifestazione è promulgata dall’Associazione Tonino Pascali – Sardegna Radicale e Amnesty International Cagliari.