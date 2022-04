Schianto drammatico, famiglia di Cagliari in camper travolta da un furgone: muore Palmira Pizzanti

Drammatico incidente sull’autostrada A 14 a Bologna, una donna di Cagliari di 63 anni ha perso la vita. Palmira Pizzanti, questo il suo nome, è morta in seguito ad un violento tamponamento. La donna si trovava a bordo di un camper insieme al resto della famiglia. Stando alla ricostruzione delle Forze dell’ordine, il camper si è fermato sul bordo della Statale per una gomma forata. Proprio durante le operazioni di sostituzione è arrivato un camion che ha colpito il camper, come riporta anche il nostro giornale partner Il Resto del Carlino. Gravissimo il nipotino della vittima, un bambino di nove anni portato in codice rosso all’ospedale Maggiore.

Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per la cagliaritana di 63 anni, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.