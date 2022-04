Truffa del pellet sul web, raggirato un pensionato di Dolianova

Il 29 aprile, i Carabinieri della Stazione di Dolianova, a conclusione di un’attività d’indagine scaturita dalla querela sporta da un 70enne dal luogo, hanno deferito in stato di libertà per truffa, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, un 32 enne di Caserta con pregiudizi di polizia il quale, mediante artifizi e raggiri, il 14 marzo scorso aveva incassato sulla propria carta prepagata la somma di 195 euro versati dal querelante per l’acquisto di un bancale di 70 sacchi di pellet, promosso dal casertano tramite un sito internet specializzato; la merce, però, non veniva mai consegnata e lo pseudo venditore, si rendeva irreperibile.