Cagliari, tutti pazzi per il padel: in arrivo 3 nuovi campi tra Monte Urpinu e S’Arrulloni

Esplode la padel mani a Cagliari. Tre nuovi campi in città per la disciplina simile al tennis, che sta coinvolgendo sempre più appassionati nel capoluogo. C’è il sì della giunta Truzzu ai nuovi interventi.

Due sorgeranno a Monte Urpinu all’interno del complesso Sportivo del Tennis Club. Dove è stato approvato un piano per la realizzazione di due nuovi campi da padel, ognuno delle dimensioni pari a 20mx10m, con pavimentazione di gioco in erba sintetica posizionata su un massetto in calcestruzzo. I campi sorgeranno nell’area sudoccidentale del complesso sportivo tra i campi da tennis 7 e 8.

Addio basket. Ecco il paddle. Novità anche nel complesso sportivo di via S’Arrulloni gestito dalla Multisport che ha chiesto di trasformare campo di basket, inutilizzato per totale mancanza di richieste, in campo da paddle (leggermente diverso rispetto al padel) per il quale rileva una “fortissima” domanda.

L’esecutivo visto che il mancato utilizzo del campo di basket comporta un aggravio per la gestione dell’impianto da parte del concessionario e di riflesso per l’amministrazione e la mancata disponibilità di campi di paddle rispetto alla domanda crescente ha deciso di rispondere positivamente.